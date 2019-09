Evropski parlament u srijedu je podržao prijedlog rezolucije o Brexitu kojim se omogućava odgoda britanskog izlaska, ali i naglašava da će u slučaju izostanka dogovora Britanci i dalje morati poštovati svoje finansijske obaveze prema Evropskoj uniji.

Evropski parlament / 24sata.info

Europarlamentarci su s 544 glasova "za" i 126 glasova "protiv" podržali prijedlog rezolucije u kojoj stoji da je u interesu i Londona i Bruxellesa da se Brexit provede na uredan način.



Parlament u prijedlogu podržava odgodu izlaska, no samo ako će se održati opći izbori ili novi referendum, opozvati član 50. ili prihvatiti sporazum o povlačenju.



U slučaju izostanka dogovora ne može biti prijelaznog razdoblja, niti će se moći postizati "mini sporazumi" kako bi se ublažile posljedice neurednog izlaska.



To će to biti moguće samo kad Ujedinjeno Kraljevstvo ispoštuje obaveze prema pravima građana, finansijsku odštetu razvoda i Sporazum na Veliki petak iz 1998. koji je ukinuo tvrdu granicu između dvije Irske.



Finansijska obaveza Britanaca prema EU-u i dalje će vrijediti i u slučaju izlaska bez dogovora, upozorava se u prijedlogu rezolucije, prenosi Hina.



U njemu stoji i da će temeljne opcije Britanaca po pitanju takozvanog backstopa, mehanizma za izbjegavanje povratka tvrde granice između na Irskom otoku, ostati iste, nevezano za to ko će voditi vladu u Londonu.



Parlament u mjeri naglašava i kako backstop podržava većina stranaka u sjevernoirskom parlamentu, a da nedavne ankete pokazuju da to mišljenje dijeli i većina stanovnika tog dijela Ujedinjenog Kraljevstva.



U rezoluciji se ističe da će neuredan izlazak iz EU-a u potpunosti biti odgovornost britanske vlade te se poručuje kako se Bruxelles strogo protivi suspenziji britanskog parlamenta do 14. oktobra.



Predsjednik Evropske komisije na odlasku Jean-Claude Juncker je na raspravi uoči glasanja u Strasbourgu otkrio kako se u ponedjeljak, uz glavnog evropskog pregovarača za Brexit Michela Barniera, sastao s britanskim premijerom Borisom Johnsonom i kako su imali "prijateljske, konstruktivne i pozitivne razgovore".



Juncker smatra da postoji stvaran rizik izlaska bez dogovora, no da je i dalje moguće postizanje sporazuma.



"Komisija je spremna raditi cijeli dan i noć da bi se pronašli tehnički i politički dogovori", rekao je predsjednik Evropske komisije.



Dodao je i kako je Johnsonu poručio da nije "emocionalno vezan" za backstop, nego za ciljeve koje se žele postići tim mehanizmom, no da britanska vlada još nije došla s alternativnim prijedlogom za pitanje irske granice.



"Dok se to ne dogodi ne mogu vam reći da ima napretka", zaključio je.



Finska ministrica za evropska pitanja Tytti Tuppurainen, predstavnica države koja trenutno predsjeda Evropskom unijom, na raspravi je kazala kako je izlazak bez sporazuma "izgledan scenarij", što su pljeskom popratili britanski zastupnici stranke Brexit, glasni tokom cijele rasprave.



Predsjednik Europske narodne stranke Manfred Weber kazao je kako je Brexit "glup" i kako je samo pokazao stanovnicima EU-a prednosti tog saveza.



"Pobornici Brexita tvrdili su da će donji dom britanskog parlamenta preuzeti kontrolu, a sad su ga suspendirali", rekao je nesuđeni čelnik Evropske komisije.



Naglasio je kako treba poštovati rezultate referenduma iz 2016. na kojem su se građani s 51 posto glasova odlučili za izlazak iz EU-a, no da je cjelokupna populacija predstavljena u parlamentu, što također treba poštovati.



Johnson je suspendirao rad parlamenta do 13.oktobra, te je više puta ponovio da će Britanci napustiti EU 31. oktobra, sa ili bez dogovora.



Nigel Farage, jedan od najistaknutijih zagovornika Brexita, kazao je kako se čini veoma izglednim da će se postići sporazum o backstopu na evropskom summitu 17. oktobra, no kako je sporazum koji je s Bruxellesom postigla bivša britanska Theresa May općenito loš za Britance.



(FENA)