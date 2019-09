Nakon što su u subotu napadnuta naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, ruski predsjednik Vladimir Putin je pozvao zvanični Rijad da kupi protuzračne raketne sisteme S-400 ili S-300, javlja Sputnjik.

Foto: Reuters

On je tokom boravka u Turskoj poslao poruku Saudijskoj Arabiji da se ne moraju samo oslanjati na SAD.



Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentira ove napade, Putin je citirao Kur'an, rekavši da se u svetom Kur'anu govori o neprihvatljivosti bilo kakvog vida nasilja osim zaštite vlastitog roda.



- Da biste zaštitili svoj rod i svoju zemlju, mi smo spremni da pružimo odgovarajuću pomoć Saudijskoj Arabiji - rekao je Putin i dodao da je rukovodstvu Saudijske Arabije dovoljno da „usvoji mudru državnu odluku“ i da kupi S-300, kao što je to slučaj s Iranom, ili S-400, kao što je to učinila Turska i nastavio:



- Budući da sam ovdje, u Turskoj, zemlji s pretežno muslimanskim stanovništvom, ne mogu a da se ne prisjetim redaka iz svetog Kur'ana koji kažu: ''Sjetite se Allahove milosti. Jednom ste bili neprijatelji, Allah je pomirio vaša srca i napravio vas braćom.'' Dakle, mislim da od toga moramo krenuti - rekao je Putin.



(avaz)