Bivši službenik američke Agencije za nacionalnu bezbjednost Edward Snowden, koji je optužen za špijunažu nakon što je objavio niz povjerljivih dokumenata o programu špijunaže, želi da se vrati u SAD, ali samo u slučaju da mu je garantovano fer suđenje.

Edward Snowden / 24sata.info

Snowden, koji trenutno živi u egzilu u Rusiji, izjavio je za američki CBS da se SAD nisu saglasile da mu daju odbranu od javnog interesa, što bi mu omogućilo da pokuša da dokaže da je njegovo objavljivanje informacija bilo za opšte dobro.



Snowden tvrdi da američka administracija želi da protiv njega pokrene drugu vrstu procesa.



"Žele da koriste posebne procedure, da mogu da zatvore sudnicu i da javnost ne može da zna šta se dešava. Ne žele ni porotu koja bi mogla da razmotri motive onoga što sam učinio", naglasio je.



On je priznao da nije teško dokazati da je prekršio zakon sa objavljivanjem dokumenata 2013. godine, ali tvrdi da administracija nije uspjela da pokaže da je nanio štetu nacionalnoj bezbjednosti.



U septembru 2016. godine Komitet za obavještajna pitanja američkog Senata objavio je izvještaj u kojem se ističe da je Snowden izazvao "ogromnu štetu bezbjednosti države" i odbacuje bilo kakvu pomisao da je on "dobrodušni uzbunjivač" kakvim se predstavlja.



Snowden je ranije izjavio da je 2013. godine tražio azil u Francuskoj kada je na vlasti bio Francois Hollande i izrazio nadu da će mu sada predsjednik Emmanuel Macron to odobriti.



Oko desetak zemalja već je odbacilo zahtjev Snowdena za azil.



Snowden je objavio memoare koji će izaći u prodaji u više od 20 zemalja.



On u Rusiji živi od 2013. godine.





(24sata.info)