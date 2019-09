Britanski premijer Boris Johnson i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker suglasili su se u ponedjeljak na sastanku u Luxembourgu da je potrebno intenzivirati razgovore o brexitu, prenose agencije o sastanku na kojem nije postignut opipljiv napredak.

Foto: 24sata.info

Johnson i Juncker sastali su se na radnom ručku na "neutralnom terenu", u Junckerovu Luxembourgu. To je bio njihov prvi sastanak otkako je Johnson preuzeo dužnost. Sastanku je nazočio i glavni europski pregovarač za brexit Michel Barnier.



"Čelnici su se dogovorili da je potrebno intenzivirati razgovore i da će se sastanci uskoro održavati svakodnevno", i to ne samo na tehničkoj razini nego i između glavnog europskog pregovarača Michela Barniera i britanskog ministra za brexit Stephena Barclayja, a u cilju postizanja dogovora o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije 31. listopada, navodi se u priopćenju Downing Streeta objavljenom nakon sastanka, prenosi France Pressse.



Konzervativni britanski premijer kazao je na sastanku da neće tražiti novu odgodu brexita, ističući da će zemlja napustiti EU 31. listopada.



Johnson uporno ponavlja da će se brexit dogoditi 31. listopada, sa sporazumom ili bez njega, pri čemu također ističe optimizam da je još moguće do tog roka postići sporazum.



Britanski parlament usvojio je početkom rujna zakon koji od njega traži da zatraži odgodu brexita od tri mjeseca kako bi se izbjegao neuređeni brexit bez sporazuma.



Johnson je također ponovio da je odlučan u tome da izbori ukidanje zaštitnog mehanizma za granicu na irskom otoku, tzv. "backstop".



Predsjednik Europske komisije u odlasku Jean-Claude Juncker priopćio je nakon sastanka da Velika Britanija još nije predložila pravno izvedivo rješenje koje bi zamijenilo "backstop".



"Predsjednik Juncker podsjetio je da je odgovornost na Ujedinjenom Kraljevstvu da predstavi pravno izvediva rješenja koja su kompatibilna sa sporazumom o razdruživanju. Predsjednik Juncker je istaknuo spremnost i volju Komisije da razmotri ispunjavaju li ti prijedlozi ciljeve zaštitnog mehanizma. Takvi prijedlozi još nisu izneseni", navodi se u priopćenju koje je objavila Europska komisija.



Britanski parlament je više puta odbio sporazum o razdruživanju koji je s EU-om dogovorila bivša premijerka Theresa May. Taj sporazum sadrži zaštitni mehanizam koji predviđa ostanak Velike Britanije u carinskoj uniji dok se ne pronađe alternativno rješenje koje bi omogućilo da se zadrži sadašnji režim na granici između Republike Irske i Sjeverne Irske bez ikakvih graničnih kontrola, a da se istodobno osigura integritet europskog jedinstvenog tržišta.



Upravo taj zaštitni mehanizam neprihvatljiv je zagovornicima brexita, jer s njime ne dobivaju odriješene ruke za zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama.



Komisija je spremna raditi na traženju rješenja dan i noć, poručila je i najavila da će sastanak šefova država ili vlada zemalja članica 17. i 18. listopada u tom smislu biti vrlo važan.



Komisija nije u svojoj izjavi propustila spomenuti da po pitanju brexita "EU27 ostaje jedinstven".





(Hina)