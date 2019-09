Predsjednik Rusije Vladimir Putin predložio je danas Saudijskoj Arabiji da kupi ruske protivzračne sisteme da bi branila svoju teritoriju poslije nedavnih napada na naftna postrojenja u toj zemlji.

Vladimir Putin / 24sata.info

"Spremni smo da pomognemo Saudijskoj Arabiji da bi mogla da zaštiti svoju teritoriju. To se može učiniti na isti način kao što je već uradio Iran, kupovinom raketnih sistema S-300, i kao što je to učinila Turska kupovinom raketa S-400", rekao je Putin u Ankari.



Prema Putinu, to oružje bi "garantovalo zaštitu čitave saudijske infrastrukture".



Antipobunjenička koalicija, koju u Jemenu predvodi Rijad, saopćila je danas da je oružje korišteno u napadu na naftna postrojenja, koji je izazvao drastično smanjenje proizvodnje nafte i povećao strah od vojne eskalacije između SAD i Irana, proizvedeno u Iranu.



Odgovornost za napad preuzeli su jemenski šiitski pobunjenici Huti, protiv kojih Saudijska Arabija i njeni saveznici vojno intervenišu već 4,5 godine.



Američki državni sekretar Michael Pompeo je ocijenio da nema nijednog dokaza da je "napad bez presedana na globalno snabdevanje energentima" došao iz Jemena. Washington optužuje Teheran da stoji iza napada.



Rusija je danas pozvala međunarodnu zajednicu da "ne donosi ishitrene zaključke".



"Pozivamo sve zemlje da se uzdrže od akcija i ishitrenih zaključaka koji bi dodatno pogoršali situaciju, već da potpuno suprotno, održe liniju koja će pomoći da se situacija umiri", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.





(FENA)