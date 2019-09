Rusija je uspješno okončala drugu fazu isporuke komponenata raketnih sistema "S-400" Turskoj, kako je bilo i predviđeno ugovorom, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: 24sata.info

"Ruski vojni transportni avioni danas su prebacili i komponente za drugu bateriju raketnog sistema `S-400` Turskoj", navodi se u saopštenju.



Isporuka sistema Turskoj počela je 12. jula, a prva faza okončana je 25. jula. Druga faza isporuke počela je 27. avgusta.



Ruski sistem "S-400 trijumf" najnoviji je protivavionski raketni sistem koji je osmišljen za uništavanje borbenih aviona, balističkih i krstarećih raketa i meta na zemlji.



Sistem može da gađa aerodinamične mete u dometu do 400 kilometara i taktičke balističke mete koje lete brzinom od 4,8 kilometara u sekundi na razdaljini do 60 kilometara. Te mete uključuju krstareće rakete, taktičke i strateške avione i bojeve glave balističkih raketa.



Radari ovog sistema mogu da detektuju mete u vazduhu na razdaljini do 600 kilometara, navodi TASS.



Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu izjavio je da je isporuka drugog dijela ruskog raketnog sistema "S-400" završena danas i dodao da će sistem biti operativan u aprilu naredne godine.





(24sata.info)