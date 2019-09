Bivši premijer Velike Britanije David Cameron, za vrijeme čijeg mandata je održan referendum o Brexitu na kojem je odlučeno o izlasku iz Evropske unije, izjavio je kako žali zbog podjela koje je ovaj potez uzrokovao.

David Cameron / 24sata.info

Cameron je rekao u intervjuu objavljenom u nedjelju kako svaki dan razmišlja o posljedicama referenduma o Brexitu i "očajnički" brine o onome što će se desiti nakon Brexita.



Cameron je dao intervju listu "The Times" povodom knjige memoara koja će uskoro biti objavljena. On je, inače, bio na strani pristalica ostanka Velike Britanije u EU, a podnio je ostavku na premijersko mjesto dan nakon referenduma 2016.



On je u intervjuu kritizirao nekadašnje istomišljenike, aktuelnog premijera Borisa Johnsona i Michaela Govea koji je podržavao kampanju "Izlazak".



Cameron je rekao kako su oni "ostavili istinu kod kuće" za vrijeme te kampanje.





(AA)