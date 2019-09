Oko sedam milijuna ljudi moralo je pobjeći iz svojih domova zbog ekstremnih vremenskih prilika u prvoj polovici 2019. čime je ta godina postala jednom od najpogubnijih od kada se bilježi utjecaj klime na stanovništvo, prema novom izvješću centra za praćenje kretanja raseljevanja stanovništva (IDMC).

Ilustracija / 24sata.info

Izvješće IDMC-a objavljeno u četvrtak obuhvatilo je podatke vlada, humanitarnih agencija Ujedinjenih naroda i medijska izvješća o raseljavanju stanovništva unutar zemalja u razdoblju od siječnja do lipnja 2019.



Prema tom izvješću ekstremne vremenske prilike, uglavnom povezane s olujama i poplavama, izazvale su rekordni broj od sedam milijuna raseljenih osoba.



S obzirom na to da je druga polovica godine izloženija ekstremnim vremenskim događajima očekuje se da će se taj broj do kraja godine utrostručiiti na oko 22 milijuna.



"Tako bi 2019. postala jednom od najgorih godina u pogledu ove vrste raseljavanja", navodi IDMC.



Izvješće nabraja niz elementarnih nepogoda poput ciklona Fani koji je prisilio milijune na evakuaciju iz dijelova Indije i Bangladeša, ciklona Idai koji je izazvao razaranje velikih razmjera u Mozambiku, Malaviju, Zimbabveu i na Madagaskaru.



Prema izvješću poplave su imale jednako razorni učinak. U Iranu oko 90 posto zemlje bilo je pogođeno poplavama u ovoj godini, prenosi Hina.



"Uz današnju klimu koja se mijenja masovno raseljavanje izazvano ektremnim vremenom postaje normalno", navodi IDMC.



Ravnateljica IDMC-a Alexandra Bilak pozvala je na više međunarodnih napora kako bi se ti trendovi preokrenuli i pružila potpora milijunima raseljenih svake godine.



"Moramo ulagati u održivi razvoj i prilagodbu klimatskim promjenama", kazala je Bilak.



"Tek ćemo tada uspjeti u smanjivanju posljedica poremećaja, trauma i osiromašenja kojemu su svake godine izloženi milijuni ljudi".



(24sata.info)