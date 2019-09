Kako piše BBC News, arapske države osudile su plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o aneksiji trećine okupirane palestinske teritorije u sklopu Zapadne obale.

Foto: 24sata.info

U utorak se Benjamin Netanyahu obavezao da će anektirati Jordansku dolinu ako bude vraćen na vlast nakon općih izbora sljedeće sedmice.



Zvaničnici u Jordanu i Saudijskoj Arabiji oštro su kritizirali ovu najavu, dok su iz Palestine poručili da će taj potez biti, ukoliko do njega dođe, ilegalan. Ujedinjene nacije (UN) poručile su da bi to uništilo sve šanse za nove mirovne pregovore.



"Prijedlog aneksije koji je iznio Benjamin Netanyahu 'zakopao' bi sve šanse za mir", rekao je glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat.



Izrael drži pod okupacijom Zapadnu obalu još od 1967. godine, ali se zaustavio malo prije aneksije. Palestinci tvrde da je cijelo to područje buduća nezavisna država. Netanyahu je ranije insistirao da Izrael uvijek ostane prisutan na teritoriji Jordanske doline iz sigurnosnih razloga.



Glasnogovornik UN-a rekao je da predložena aneksija "neće imati međunarodnopravni efekt".





(24sata.info)