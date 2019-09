Britanski premijer Boris Johnson je ponovio da će postići sporazum o Brexitu i izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra.

Boris Johnson / 24sata.info

- Imat ćemo sporazum, naporno ćemo raditi da dobijemo taj sporazum. Postoji način da se sporazum postigne, ali to zahtijeva zaista mnogo posla - rekao je Johnson te dodao da se Britanci moraju pripremiti i za izlazak bez sporazuma s EU-om.



- Bude li stvarno potrebno, izaći ćemo bez sporazuma. A ovo što kažu da nisam demokrata, ma dajte, molim vas, to je samo hrpa gluposti - kazao je britanski premijer.



Johnson pokušava pronaći novi kompromis za razlaz s Evropskom unijom, nakon niza neuspjeha koje je doživio u parlamentu koji se oštro protivi njegovoj strategiji za Brexit.



Britanski premijer je izjavio da će nastojati postići sporazum do evropskog samita 17. i 18. oktobra u Briselu, nakon što su britanski zastupnici odbili njegov prijedlog za prijevremene izbore.



(AA)