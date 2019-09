Britanski premijer Boris Johnson rekao je danas da će postići sporazum o Brexitu i izvesti Veliku Britaniju iz EU-a 31. listopada.

Boris Johnson / 24sata.info

"Imat ćemo sporazum, naporno ćemo raditi da dobijemo sporazum", rekao je Johnson pred djecom u školi.



"Postoji način da se sporazum postigne, ali to traži jako puno posla", izjavio je, ali i dodao da se Britanci moraju pripremiti i za izlazak bez sporazuma.



"Bude li stvarno nužno, izaći ćemo bez sporazuma. A ovo što kažu da sam nedemokrat: ma dajte, molim vas, hrpa gluposti!" rekao je britanski premijer.



Pokušaj pronalaska novog kompromisa



Johnson pokušava pronaći novi kompromis za razlaz s Europskom unijom, nakon niza teških udaraca koje mu je zadao parlament koji se protivi njegovoj strategiji Brexita pod svaku cijenu.



Konzervativni čelnik je izjavio da će nastojati postići sporazum do europskog summita 17. i 18. listopada u Bruxellesu, pošto su zastupnici odbili njegov prijedlog za prijevremene izbore.



Johnson je u utorak ujutro sazvao sastanak vlade kako bi odredio što učiniti nakon neugodnog tjedna u parlamentu, gdje je izgubio apsolutnu većinu, doživio nekoliko poraza i izbacio pobunjene zastupnike svoje Konzervativne stranke.



On bi se u utorak trebao sastati s Arlene Foster, šeficom sjevernoirske Demokratske unionističke stranke (DUP) koja podupire vladu, dok kruže glasine o mogućem ublažavanju britanskog stajališta o irskoj granici.



Sporna točka



Sporna točka između Londona i Bruxellesa, koju je ispregovarala bivša britanska premijerka Theresa May, a Johnson je želi ukloniti iz sporazuma, tzv. je backstop, zaštitni mehanizam za izbjegavanje tvrde granice na irskom otoku.



Pošto nema vjerodostojnog alternativnog rješenja, Europska unija se ne želi vraćati na pitanje backstopa.



Ta odredba predviđa da cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo ostane na "jedinstvenom carinskom području" s EU-om ako se ne pronađe bolje rješenje nakon prijelaznog razdoblja. Cilj odredbe je spriječiti povratak fizičke granice između Sjeverne Irske i Republike Irske, države članice Europske unije.



Nakon sastanka u Dublinu Boris Johnson i njegov irski kolega Leo Varadkar su u ponedjeljak rekli da i dalje postoje različita mišljenja.



Arlene Foster, koji odbija bilo kakav poseban status za Sjevernu Irsku, upozorila je na TV kanalu Sky News da u razgovorima ne bi smjela biti žrtvovana britanska pokrajina jer će to dovesti do rušenja Ujedinjenog Kraljevstva.



U međuvremenu je novi parlamentarni klub osnovalo nekoliko zastupnika iz više stranaka koji žele da Britanija iz Unije izađe sa sporazumom, na temelju onoga koji je May postigla s Bruxellesom, prenosi Hina.



Skupina u kojoj su konzervativci, laburisti i liberalni demokrati, tzv. Zastupnici za sporazum, kažu da će pokušati pridobiti ostale kolege da daju potporu sporazumu na kojem je May radila zajedno s oporbenim laburistima.



"Mi smo za sporazum i uređen izlazak", rekla je laburistica Caroline Flint dodajući da to mišljenje dijeli pedesetak zastupnika.



Dodala je da će u "satima, danima i tjednima" koji su ostali do Brexita 31. listopada biti "prilično jak glas" u parlamentu za uređen Brexit.



"Možda nismo jako glasni, ali smo glas razuma", istaknula je.



(24sata.info)