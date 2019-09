Osnivač kineskog internetskog maloprodajnog diva Alibabe Jack Ma trebao bi u utorak odstupiti s položaja predsjednika uprave i time označiti kraj jednog razdoblja u povijesti firme.

Jack Ma / 24sata.info

Ma je osnovao Alibabu 1999. godine i pod njegovom dirigentskom palicom kompanija je izrasla u jednu od najvećih svjetskih internetskih tvrtki, piše BBC.



Nekadašnji učitelj ujedno je prvi osnivač kompanije u čitavoj generaciji uglednih kineskih internetskih poduzetnika koji će se dobrovoljno povući sa čelne pozicije u tvrtki.



Na mjestu izvršnog predsjednika uprave zamijenit će ga izvršni direktor Daniel Zhang.



„Mislim da će biti vrlo teško zamijeniti čovjeka poput Jacka Maa. On je jedinstven, on je kineski Steve Jobs”, rekla je autorica knjige o kineskim tehnološkim titanima Rebecca Fannin.



Aktualna vrijednost Alibabe procjenjuje se na 480 milijardi dolara a Ma je najbogatiji čovjek u Kini – prema Forbesu, neto vrijednost njegove imovine iznosi 38,6 milijardi dolara.



Ko je Jack Ma?



Najbogatiji čovjek u Kini rođen je u siromašnoj obitelji u istočno kineskom gradu Hangzhouu, a počeo je raditi kao učitelj.



Prvo računalo kupio je u dobi od 33 godine, iznenadivši se kad prilikom upisa riječi 'pivo' u tražilicu nije našao nijedan kineski proizvod, prenosi Hina.



Bez ikakvog informatičkog znanja osnovao je u svom stanu Alibabu, uvjerivši skupinu prijatelja da investiraju u njegovu internetsku trgovinu.



„Alibaba mu je bio treći pokušaj osnivanja poduzeća. Odmah je shvatio da Internet nudi brojne mogućnosti ali tada nije imao novaca da svoje ideje provede u djelo”, rekao je Duncan Clark, autor Maove biografije.



S vremenom je Alibaba iz internetske trgovine prerastao u diva internetske trgovine sa širokim rasponom poslova – od financijskih usluga do umjetne inteligencije.



Budući da Ma nije imao tehnološko obrazovanje, niti se previše razumio u financije, njegovi su glavni aduti bili karizmatičnost i strateška vizija, rekao je Clark.



Šta očekuje nasljednika?



Daniel Zhang tih je, skroman i zazire od svjetla reflektora, šta znači da je sušta suprotnost utemeljitelju Alibabe.



U kompaniji stekao je nadimak Xiaoyaozi, 'nesputan', po liku iz kineskih romana o borilačkim vještinama koji ne sudjeluje u borbama ali je sjajan učitelj.



Ta će mu reputacija dobro doći u upravljanju Alibabom u izazovnim vremenima.



Kinesko tržište, na kojem Alibaba ostvaruje dvije trećine prihoda, usporava a kompaniji baš ne polazi za rukom širenje u inozemstvu.



Američki regulatori blokiraju njegovo širenje na Zapadu a u nekim dijelovima jugoistočne Azije i Indije kineski div ima problema s razumijevanjem tržišta i mentaliteta ljudi, tumače analitičari.



Uprava je u međuvremenu odgodila i početnu javnu ponudu dionica na Honkonškoj burzi, navodno zbog prodemokratskih prosvjeda, navodi BBC.



(24sata.info)