Nakon prelaska preko Bahama i jugoistočne obale Sjedinjenih Američkih Država (SAD), razorni uragan Dorian pogodio je istočne priobalne regije Kanade.

Foto: AFP

Nacionalni američki centar za uragane saopćio je da je od vikenda uragan u znatno oslabljenom intenzitetu pogodio kanadske regije Nove Škotske, Newfoundlanda i Labradora.



Najteže pogođen je glavni grad Nove Škotske Halifax u kojem je vjetar dostizao brzinu do 100 kilometara na sat.



Vjetar je uništio više objekata, krovova i jedan kran na gradilištu, ali do sada nema informacija o stradalim.



Riječ je o jednom od najrazornijih uragana koji je prošle sedmice pogodio Bahame i usmrtio najmanje 44 osobe.



Prilikom udara na kopno Bahama Dorian je svrstan u uragane pete kategorije, a do dolaska na tlo Kanade je oslabio i trenutno je u drugoj kategoriji.





(AA)