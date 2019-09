Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da će Rusija proizvoditi projektile koji su bili zabranjeni povijesnim hladnoratovskim nuklearnim sporazumom koji je raskinut prošli mjesec, ali i da ih neće rasporediti na terenu ako SAD to prvi ne učini.

Foto: AFP

Govoreći na gospodarskom forumu u Vladivostoku, Putin je rekao da je Moskva pozvala SAD da deeskalira utrku u naoružanju između dvoje hladnoratovskih neprijatelja koja se sve više ubrzava, ali da Washington nije odgovorio.



Izrazio je zabrinutost zbog američkih najava da će rasporediti projektile u Japanu i Južnoj Koreji, čime će pokriti dijelove ruskog teritorija.



SAD se prošli mjesec povukao iz Sporazuma o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa (INF) iz 1987. optužujući Moskvu da ga krši, što ona niječe.



SAD je prošli mjesec testirao konvencionalni krstareći projektil koji je pogodio cilj udaljen više od 500 kilometara, što bi bilo zabranjeno po odredbama INF-a, koji se odnosio na projektile dometa od 500 do 5500 kilometara.



"Naravno da ćemo proizvoditi takve projektile", rekao je Putin. Ponovio je, međutim, obećanje da neće raspoređivati na terenu nikakve nove projektile ako SAD to ne učini prvi.



"Nismo sretni zbog činjenice što je čelnik Pentagona rekao da ih SAD namjerava rasporediti u Japanu i Južnoj Koreji, to nas žalosti i razlog je za određenu zabrinutost", rekao je.



Putin je rekao da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u nedavnom telefonskom razgovoru ponudio da kupi hipersonični nuklearni projektil koji Moskva razvija. Rekao je da je Trump ponudu odbio i odgovorio da SAD razvija vlastiti projektil.



Putin je također kazao da se boji da bi se utrka u naoružanju mogla proširiti na svemir i da bi Washington mogao razviti novo svemirsko oružje.



(24sata.info)