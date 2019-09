Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u četvrtak da će u sljedeći utorak objaviti sastav i raspodjelu resora u novoj Komisiji.

Ursula von der Leyen / 24sata.info

Ta informacija se očekivala još ranijje ali je von der Leyen morala čekati na Italiju, koja je zbog političke krize posljednja članica koja je poslala svoga kandidata za povjerenika, bivšeg povjerenika Paola Gentilonija.



"Drago mi je da su sada sve zemlje članice poslale imena kandidata. Sada se veselim što ću sastaviti dobro izbalansirani kolegij koji ću predstaviti u utorak", objavila je na twitteru von der Leyen.



Sada su poznata imena svih 27 kandidata za članove Europske komisije. Velika Britanija je najavila da neće slati nikoga jer namjerava izići iz EU-a prije nego što nova Komisija preuzme dužnost. S novim zapletom u britanskom parlamentu ne može se isključiti ni novo produljenje roka za Brexit, a u tom slučau ostaje nejasno što napraviti s članom Komisije kojeg bi trebala dati Velika Britanija.



U novoj Komisiji trebalo bi se naći osam imena koji su članovi sadašnje Komisije. To su Valdis Dombrovskis iz Latvije, Marija Gabriel iz Bugarske, Joannes Hahn iz Austrije, Phil Hogan iz Irske, Vera Jourova iz Češke, Maroš Šefčovič iz Slovačke, Frans Timmermans iz Nizozemske i Margrethe Vestager iz Danske.



Hrvatska je kandidirala dosadašnju zastupnicu u Europskom parlamentu Dubravku Šuicu.



Ostali kandidati su Didier Reynders, Belgija, Helena Dalli, Malta, Ylva Johansson,Švedska, Rovana Plumb, Rumunjska, Kadri Simson, Estonija, Jutta Urpilainen, Finska, Sylvie Goulard, Francuska, Elisa Ferreira, Portugal, Margaritis Schinas, Grčka, Paolo Gentiloni, Italija, Laszlo Trocsanyi, Mađarska, Janusz Wojciechowski, Poljska, Nicolas Schmit, Luksemburg, Janez Lenarčič, Slovenija, Stella Kyriakides, Cipar, Virginijus Sinkevičius, Litva, te Josep Borrell iz Španjolske koji će biti visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Komisije.



Urrsula von der Leyen uspjela je dobiti 12 kandidatkinja pa bi zajedno s njom u novoj Komisiji trebalo biti 13 žena i 14 muškaraca. Ako sve predložene kandidatkine na kraju budu i potvrđene to će biti spolno najuravnoteženija Komisija u povijesti, prenosi Hina.



U sadašnjoj Junckerovoj Komisiji je devet žena, a ukupno od 1958. kada je formirana prva Komisija bilo je 183 povjerenika, od čega samo 35 žena. Ursula von der Leyen je prva žena na čelu Komisije.



Svi predloženi kandidati za povjerenike morat će proći saslušanje pred nadležnim odborima Europskog parlamenta. Saslušanja bi se trebala obaviti u razdoblu od 30. rujna do 8. listopada, a Europski parlament bi na plenarno sjednici 23. listopada trebao glasovati o cijeloj Komisiji. Ako se sve prođe bez problema, nova Komisija preuzima dužnost 1. studenoga.



(24sata.info)