Pošto mu je donji dom parlamenta pomeo planove, britanski premijer Boris Johnson u četvrtak mijenja strategiju u nadi da se još mogu organizirati prijevremeni izbori koji će mu osigurati novu većinu.

Uz težak poraz u parlamentu Johnson je doznao da njegov brat Jo, koji je na referendumu 2016. glasovao za ostanak u Europskoj uniji, odlazi iz vlade, objavivši na Twitteru da "nacionalni interes" pretpostavlja "obiteljskoj slozi". To je 23. zastupnik koji je u zadnja tri dana izašao iz konzervativne stranke, što je još jedan nož u leđa ionako oslabljenog premijera.



U srijedu su zastupnici prihvatili nacrt zakona po kojemu premijer mora zatražiti od Europske unije novu tromjesečnu odgodu Brexita planiranog za 31. listopada, ako se do 19. listopada ne postigne nikakav dogovor s EU-om i odbili njegov prijedlog o raspisivanju prijevremenih izbora 15. listopada radi izlaska iz krize.



Premda Boris Johnson ističe da taj tekst, koji treba spriječiti "no deal", "sabotira" njegove pregovore s EU-om, vlada je najavila da neće opstruirati parlament, čega se oporba plašila.



Lordovi dakle u petak trebaju završiti raspravu o tekstu, baš prije prekida rada parlamenta idućeg tjedna. Premijer se nada da će parlament zatim odobriti raspisivanje prijevremenih izbora jer su laburisti, najveća oporbena stranka, uvjetovali svoj pristanak prihvaćanjem teksta.



U govoru koji treba održati tijekom poslijepodneva u Yorkshireu, na sjeveru Engleske, premijer će se zauzeti za prijevremene izbore kritizirajući "kukavičluk" laburističkog čelnika Jeremyja Corbyna koji ih je izbjegao, rekao je glasnogovornik Downing Streeta.



Ti bi izbori trebali dati Britancima "priliku da odluče što žele: da Boris ode u Bruxelles i postigne dogovor, izađe iz EU-a 31. listopada bez dogovora ili pak da Corbyn doputuje u Bruxelles sa svojim zakonom o kapitulaciji", rekao je glasnogovornik.



Laburisti, spremni za izbore, pitaju se kada je bolje organizirati ih: prije ili nakon 31. listopada?



"Problem je što nipošto ne vjerujemo da će Boris Johnson poštovati obvezu ili dogovor koji bismo mogli zaključiti", rekao je za BBC John McDonnell, drugi čovjek laburista.



Johnson je rekao da će se vlada pokoriti zakonu istaknuvši da "ni u kojem slučaju" neće pristati na traženje nove odgode Brexita koji je prvo bio predviđen 29. ožujka.



Svaku odgodu mora jednoglasno odobriti preostalih 27 članica EU-a.



O sudbini Brexita razgovarat će se na idućem summitu EU-a koji se 17. i 18. listopada treba održati u Bruxellesu.



Više od tri godine nakon referenduma 2016. na kojem je 52 posto Britanaca glasovalo za Brexit i nepuna dva mjeseca prije isteka roka, Johnson se još nada da će do kraja listopada postići dogovor s EU-om.





(HINA)