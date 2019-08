Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je povodom 97. godišnjice Dana pobjede poručio da Turska nikada neće tolerisati ni najmanju prijetnju usmjerenu na njenu nezavisnost i budućnost.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Mi nemamo nikakvih pretenzija ni na pedalj nečijeg teritorija, ali isto tako nećemo tolerisati ni najmanju prijetnju usmjerenu na naša suverena prava, našu nezavisnost i budućnost", rekao je Erdogan u obraćanju na svečanom prijemu organizovanom u predsjedničkoj palati u Ankari u povodu godišnjice Dana pobjede, ključne pobjede turskih snaga protiv grčkih u borbi za nezavisnost.



"Kao i u svakoj pobjedi, isto tako i iza 30. augusta imamo naše heroje koji su bez imalo razmišljanja žrtvovali svoje živote", kazao je turski predsjednik, te se prisjetio svih šehida koji su dali živote za slobodu i budućnost države, uključujući i one koji su stradali tokom pokušaja puča 15. jula.



"Tačno prije 97 godina, 30. augusta, naši preci su oduzeli i pobacali bodeže koje su neki željeli zariti u grudi Anadolije, te su tako otvorili neke nove vidike. I mi također nastojimo da borbom koju stalno vodimo otvorimo šire i svjetlije vidike za generacije koje dolaze", kazao je Erdogan, istakavši da Turska svojim djelovanjem želi doprinijeti i sigurnosti prijateljskih i bratskih zemalja i naroda.



"Postoji samo jedan cilj borbe koju danas vodimo u Iraku, Siriji, istočnom Sredozemlju i čitavom ovom području, a to je da, prije svega, branimo prava Republike Turske, ali i da doprinesemo sigurnosti prijateljskih i bratskih naroda, jer ne možemo ni mi živjeti u miru sve dok su u opasnosti milioni života ljudi izvan naših granica", rekao je Erdogan.



Istakao je kako turski narod nije takav da bi mirno mogao gledati kako pate njihovi prijatelji i braća u svijetu.



"U našoj kulturi i vjeri je da pružimo ruku pomoći svakom napaćenom, ugnjetavanom i progonjenom ma gdje se nalazio u svijetu", dodao je predsjednik Turske, napominjući kako je cilj njegove zemlje da gradi i pomaže, a ne da ruži i uništava.



"U posljednje vrijeme, naši vojnici koji se nalaze od Afganistana, Kosova, Somalije pa do Bosne, dali su veliki doprinos u oblasti sigurnosti", kazao je Erdogan, istakavši da Turska pokušava implementirati trajne projekte koji će poboljšati živote ljudi.



Dan pobjede obilježava se povodom posljednje bitke protiv grčkih snaga u Dumlupinaru 1922. godine i posvećen je Oružanim snagama Turske.



Od 26. do 30. augusta turske snage vodile su bitku kod Dumlupinara u zapadnoj turskoj provinciji Kutahya, u kojoj je invazijska grčka vojska bila poražena. Krajem 1922. godine sve strane snage napustile su teritoriju koja će godinu dana kasnije zajedno postati nova Republika Turska.





(AA)