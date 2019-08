Vlada britanskog premijera Borisa Johnsona u četvrtak je poručila zastupnicima koji žele zaustaviti Brexit bez sporazuma da donesu zakon ili sruše vladu, dok konzervativni predsjednik Donjeg doma parlamenta tvrdi da je sada na EU-u da spriječi haotičan izlazak.

Foto: Xinhua

Britance od izlaska iz Evropske unije dijeli manje od dva mjeseca, a još uvijek nije postignut dogovor između dviju strana kojim bi se ublažile posljedice Brexita.



Jacob Rees-Mogg, čelnik Donjeg doma britanskog parlamenta, poručio je opoziciji da pred sobom ima dva izbora. "Jedan je promijeniti vlast, a drugi je promijeniti zakon", kazao je taj uticajni član konzervativne stranke.



"Ako nemaju hrabrosti ili dovitljivosti postići išta od toga, tada ćemo 31.oktobra izaći u skladu s rezultatima referenduma", poručio je opoziciji.



Kazao je i da je "sada na Evropskoj uniji da odluči želi li razuman dogovor ili će insistirati na vazalstvu".



Kraljica Elizabeta II odobrila je zahtjev za prekid rada zastupničkog doma, što znači da parlament neće zasjedati od sredine septembra do sredine oktobra što je najduži prekid u radu britanskog parlamenta u gotovo 400 godina parlamentarne povijesti, a ponovo će biti otvoren 14. oktobra - nešto više od dvije sedmice prije Brexita.



Za to vrijeme je hiljade ljudi demonstriralo u Londonu, Manchesteru, Edinburghu i drugim gradovima, dok se potpisuje internetska peticija sa više od 1,1 miliona potpisa do četvrtka, prenosi AFP.



Na najvećem skupu, u Londonu su se okupile mase ljudi koji su skandirali "zaustavi puč" i mahali zastavama EU, prenosi AFP.



(FENA)