Snage jemenske vlade u srijedu su zauzele su aerodrom u Adenu iz ruku južnih separatista, a potom su napale istočna predgrađa tog grada, objavili su tamošnji stanovnici i dužnosnici o ponovnom sukobu koji produbljuje spor između navodnih saveznika u saudijskoj koaliciji.

Foto: AA

Snage vlade koju podržava Rijad osvojile su veći dio susjednih gradova koje su im ranije preoteli separatisti koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati, prije no što su krenuli prema Adenu, privremenom sjedištu vlasti.



Ministar informiranja Moammar al-Eryani je na Twitteru objavio kako su vladine snage vratile adensku zračnu luku iz ruku separatista, a to su potvrdili lokalni stanovnici.



"Nacionalna vojska preuzela je kontrolu nad aerodromom u Adenu", rekao je Moammar al-Eryani u postu na Twitteru, prenosi Reuters.



Separatisti i međunarodno priznata vlada predsjednika Abd-Rabbua Mansoura Hadija nominalno su ujedinjeni u koaliciji koju predvodi Saudijska Arabija u borbu protiv jemenskog pokreta Houthija koje podržava Iran. No UAE je u sukobu s vladom jer u njoj sjedi i stranka Islah koja se smatra bliskom Muslimanskom bratstvu, islamističkom pokretu protiv kojeg se ta zalivska država bori na Bliskom istoku i sjeveru Afrike.





(FENA)