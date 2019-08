Sjeverna Koreja u subotu je lansirala dva balistička projektila kratkog dometa u more pored svoje istočne obale, priopćila je južnokorejska vojska, što je posljednje u nizu raketnih testiranja u zadnjih nekoliko tjedana uslijed zastoja pregovora o denuklearizaciji.

Foto: Arhiv

Ovo lansiranje sedmo je u nizu testiranja projektila Sjeverne Koreje otkako su se predsjednik SAD-a Donald Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u lipnju sastali na granici dviju Koreja. Raketni pokusi zakomplicirali su pokušaje obnove pregovora između američkih i sjevernokorejskih pregovarača o o budućnosti nuklearnog i balističkog programa Pjongjanga.



Dvojica vođa u lipnju su dogovorili ponovni početak pregovora, no SAD do sada nije uspio pokrenuti razgovore. Proces je u zaustavljen nakon neuspješnog drugog summit Trumpa i Kima u Hanoiu u veljači.



Trump je ranije ovog mjeseca izjavio da mu je Kim rekao da je spreman nastaviti razgovore o sjevernokorejskim nuklearnim i balističkim programima te da će zaustaviti testiranja raketa čim završe američko-južnokorejske vojne vježbe.



Međutim, zajedničke vježbe dviju zemalja su završile, a nastavljena raketna testiranja izazivaju "veliku zabrinutost", priopćilo je u subotu Vijeće za nacionalnu sigurnost Južne Koreje (NSC).



Trump je nakon posljednjih lansiranja rekao da SAD ima dobar odnos sa Sjevernom Korejom.



"Kim Jong Un je bio poprilično iskren prema meni", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.



Sjeverna Koreja je posljednjih tjedana više puta kritizirala vježbe koje su se uglavnom izvodile pomoću računalnih simulacija, kao i južnokorejski uvoz oružja poput borbenih zrakoplova F-35 te američko testiranje krstarećih projektila srednjeg dometa, navodeći kako predstavljaju prijetnju i ometaju dijalog između država.



Južnokorejsko Vijeće za nacionalnu sigurnost pozvalo je Sjevernu Koreju da zaustavi eskalaciju tenzija te su pristali pomoći u ponovnom pokretanju pregovora između Sjeverne Koreje i SAD-a, poručio je Ured predsjednika Južne Koreje.



"Vidjeli smo izvještaje o lansiranju raketa u Sjevernoj Koreji te ćemo nastaviti pratiti. Blisko surađujemo sa svojim japanskim i južnokorejskim saveznicima", rekao je viši dužnosnik američke administracije.



Japanski ministar obrane Tekshi Iwaya rekao je da su lansiranja raketa čisto kršenje rezolucija UN-a te se ne smiju ignorirati. Potvrdio je da posljednje rakete nisu pale unutar japanske ekskluzivne ekonomske zone te nisu predstavljale prijetnju za sigurnost Japana.



Združeni stožer južnokorejske vojske je objavio da je Sjeverna Koreja u subotu ujutro ispalila dva projektila kratkog dometa iz vojnog kompleksa Sondok u provinciji Južni Hamjong. Projektili su letjeli oko 380 kilometara i dosegnuli su visinu od 97 km, rekli su iz stožera te dodali da su ove rakete dostigle najvišu visinu od svih lansiranih do sad u ovoj godini.



"Naša vojska prati poteze Sjevera i u slučaju dodatnog lansiranja spremna je na sve mogućnosti", stoji u priopćenju stožera.



Sjeverna Koreja je posljednjih nekoliko dana izvela niz testiranja raketa kratkog dometa u znak prosvjeda protiv američko-južnokorejskih vojnih vježbi koje smatra prijetnom. Zadnje lansiranje je bilo u utorak.





