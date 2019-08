Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da su Sjedinjene Američke Države u mogućnosti rasporediti nove krstareće projektile na kopnu u Rumuniju i Poljsku, što je scenarij koji Putin smatra prijetnjom, na koju će Moskva morati odgovoriti.

Vladimir Putin / 24sata.info

Pentagon je saopćio u ponedjeljak da je testirao konvencionalne krstareće projektile dometa 500 kilometara, što je prvo takvo testiranje nakon propasti važnog nuklearnog sporazuma ovog mjeseca.



Testiranje je uslijedilo nakon američkog povlačenja iz Sporazuma o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa - INF, sklopljenog tijekom Hladnog rata, a prije toga je Washington optužio Moskvu za kršenje odredbi sporazuma, što Kremlj odbacuje.



Putin je tokom posjete Helsinkiju rekao da bi Washington mogao koristiti postojeće sisteme u Rumuniji i Poljskoj za ispaljivanje novih projektila, što znači da ih može lagano rasporediti, ako to želi.



- Lansiranja ovog projektila mogu biti izvedena s postojećim sistemima, već smještenim u Rumuniji i Poljskoj. Sve što trebate napraviti je promijeniti software. Mislim da naši američki partneri neće informirati čak ni Evropsku uniju o tome. To podrazumijeva nove prijetnje za nas, na koje moramo odgovoriti - kazao je Putin, prenosi Al Jazeera Balkans.



Takvo je testiranje, prema INF-u, bilo zabranjeno, jer je INF zabranjivao konvencionalne krstareće projektile dometa 499 do 5.472 kilometra, smanjujući time sposobnost obiju zemalja da napadnu nuklearnim oružjem u kratkom roku.



SAD je saopćio da trenutno nema planove za raspoređivanje novih konvencionalnih projektila u Evropu.



Putin se obratio novinarima nakon razgovora s finskim predsjednikom Saulijem Niinistom.



Ruski predsjednik iskoristio je zajedničku konferenciju za novinare za odbranu reakcije vlasti na niz političkih protesta u Moskvi i da uvjeri javnost kako nesreća na vojnom poligonu za testiranje na sjeveru Rusije nije ugrozila susjedne zemlje ili ljude koji žive u tom kraju.





(FENA)