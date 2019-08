FBI je u ponedjeljak u Indianapolisu uhapsio vozača kamiona koji je za nekoliko dana planirao izvesti masovnu pucnjavu u crkvi u saveznoj državi Tennessee, javlja USA Today.

Prema optužnici, Thomas Matthew McVicker (38) planirao je ovoga četvrtka vatrenim oružjem izvesti napad na crkvu u gradu Memphisu.



FBI je o njegovim namjerama izvijestio McVickerov prijatelj koji je 12. augusta kontaktirao savezne vlasti i rekao da McVicker planira masovnu pucnjavu i samoubistvo.



"Razmišljam o tome da pucam na crkvu, ali se bojim kako će to utjecati na moju porodicu nakon što mene više neće biti“, napisao je McVicker 9. augusta u poruci prijatelju.



McVicker nije naveo razlog za planirani napad, ali je prijatelju pričao o "duhovnim zmijama" i zlim "entitetima" koji su ga napadali i mučili.



“Namjeravao uzeti nož i prerezati grkljan župniku“



McVickerova majka je 12. augusta rekla agentima FBI-ja da on posjeduje pištolj Ruger P90, uzima lijekove za shizofreniju te povremeno koristi kokain i metamfetamin.



14. augusta McVicker je putem telefona ispričao jednoj poznanici da će "pucati" u crkvu u Memphisu. Ona je kazala da joj je to govorio ljutim tonom i dodala kako je rekao da namjerava uzeti svoj nož i prerezati grkljan župniku.



FBI je nadgledao McVickera i saznao kako je od svog poslodavca zatražio slobodan dan za 22. augusta i naveo kako ga planira provesti u Memphisu.



FBI je na temelju tih informacija odmah reagovao i uhapsio McVickera prije nego što je uspio ostvariti svoje namjere.





(24sata.info)