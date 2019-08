U posljednja tri mjeseca u Brazilu je uginulo više od 500 miliona pčela.

Kako navode lokalni mediji, samo u državi Rio Grande do Sul pronađeno je oko 400 miliona uginulih pčela, prenosi agencija Anadolija.



Naučnici smatraju da je do masovnog pomora došlo zbog nagle upotrebe pesticida, za koje je dokazano da su štetni za okoliš.



Do pomora pčela došlo je jer su poljoprivrednici koristili pesticide koji su zabranjeni u Evropi, a koji u sebi sadrže tvari poput neonikotinoida i fipronila.



Upotreba pesticida se, prema podacima Greenpeacea, u Brazilu povećala u posljednje vrijeme, a samo u zadnje tri godine registrirano je 193 proizvoda koji sadrže kemikalije zabranjene u Evropskoj uniji (EU).





(FENA)