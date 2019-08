Skoro stotinu migranata koji su bili nasukani na spasilačkom brodu 'Open Arms' kraj obale Lampeduse iskrcali su se na talijanskom otoku u utorak navečer.

Migranti, uglavnom iz Afrike, iskrcani su s čamca nakon što je talijanski tužitelj naredio zapljenu broda i evakuaciju ljudi na brodu.



Brod 'Open Arms', kojim upravlja istoimena španska dobrotvorna organizacija, spasio je migrante koji su krenuli u Evropu kraj libijske obale. No nakon što je Italija odbila dopustiti da pristane, brod je bio nasukan na moru gotovo tri sedmice, pod okriljem humanitaraca koji su upozorili da su migranti u nevolji i hitno im je potrebno utočište.



Direktor i osnivač 'Open Arms'-a, Oscar Camps, ranije je na Twitteru potvrdio da će brod biti privremeno oduzet, dodavši da je to "trošak koji Open Arms preuzima kako bi osigurao pomoć ljudima na brodu", prenosi Reuters.



"Smatramo da je najvažnije dati prednost zdravlju i sigurnosti migranata u ovom humanitarnom slučaju", poručio je Camps.



Španija je u utorak poslijepodne poslala mornarički brod kako bi spasila migrante i odvela ih na Mallorcu nakon što su neki od njih skočili u more.



No brod španske mornarica trebao je stići do Lampeduse za tri dana, a posada 'Open Arms' je više puta upozorila da je situacija na brodu očajna te da su neki migranti samoubilački nastrojeni.



Brod 'Open Arms' je od četvrtka bio usidren nekoliko stotina metara od obala Lampeduse, a migrantima su talijanske vlasti uskraćivale pristup otoku iako se šest evropskih zemalja obvezalo da će ih prihvatiti.



Neki od migranata bili su na brodu već 19 dana, a dio njih je pokušao plivati prema Lampedusi, skočivši s broda.



