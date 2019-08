Najmanje 278 neprijavljenih migranata uhvaćeno je u vodama Mediterana, sjeverozapadno i sjeveroistočno od Tripolija, javlja Anadolija.

Foto: AP

U saopćenju iz Libijske mornarice navedeno je kako su ekipe Obalne straže u vodama sjevezapadno i sjeveroistočno od Tripolija, na četiri čamca na napuhavanje uhvatile najmanje 278 neprijavljenih migranata.



Otkriveno je kako je jedan od pomenutih migranata preminuo, no o uzroku njegove smrti nisu podijeljene informacije.



Navedeno je kako je riječ o migrantima iz Sudana, Egipta, Čada, Nigera i Benina.



Libija je glavna tranzitna tačka za Europu za one koji bježe od siromaštva i građanskih ratova u drugim dijelovima Afrike.



Trgovci ljudima prevoze migrante u malim čamcima koji nisu pogodni za otvorene vode.



U prvih sedam mjeseci ove godine u vodama Mediterana poginulo je više od 680 neprijavljenih migranata, koji su pokušavali doći do europskih zemalja, podaci su Međunarodne organizacije za migracije (IOM).



Objavili su i podatak da je od početka godine do 24. jula, preko Mediterana, u Europu ušlo 36.670 migranata.



Na tom putu život je izgubilo 686 migranata. Međutim, smatraju, a vodeći se brojkama, da je broj migranata koji dolaze u Europu, ove godine smanjen u odnosu na isti period prošle godine.



Veći dio neprijavljenih migranata, njih 83 posto, biralo je Grčku i Španiju. U Grčkoj se uglavnom nalaze migranti iz Afganistana, Sirije, Iraka, Palestine, Demokratske Republike Kongo, Irana i Somalije.



(AA)