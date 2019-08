Oko 400 ljudi evakuisano je sa putničkog trajekta pošto se nasukao u luci u Costa Blanci u Španiji.

Trajekt, koji je prevozio putnike sa Majorce i Ibize do Denije, najvjerovatnije se nasukao nakon što je okrznuo zid luke dok se pripremao da pristane, prenosi britanski San.



Za sada nije prijavljeno da je iko povrijeđen tom prilikom.



Španska obalska straža i Civilna garda pomogli su putnicima da se bezbijedno iskcaju poslije inicidenta u luci Denije, u blizini Benidorma, koji se dogodio oko ponoći, prenosi Tanjug.



Akcija spašavanja trajala je sve do dva ujutru.



U trajektu se, pored 393 osobe, nalazilo 70 vozila.



Osobe koje su putovale sa svojim automobilima morale su da ih ostave na trajektu, a omogućen im je prevoz autobusom do obližnjih gradova Valensije i Alikante.



U toku je istraga o inicidentu.



