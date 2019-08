Ruski predsjednik Vladimir Putin uručio je u petak najviše rusko odlikovanje, Heroj Rusije, pilotu koji je uspio da bez problema prizemlji putnički avion na polje kukuruza nakon što je jato ptica ušlo u motore letjelice.

Damir Jusupov / AP

Iskusni kapetan, 41-godišnji Damir Jusupov, izjavio je da je brzo prizemljenje bilo jedina opcija i da se nije plašio toga. Kazao je kako se nadao da će kružiti nad aerodromom i normalno sletjeti kada su ptice onesposobile jedan od motora neposredno nakon što je uzletio s moskovskog aerodroma Žukovski. Drugi motor aviona prestao je s radom nakon nekoliko sekundi.



On je prizemljio avion A321 aviokompanije Ural Arlines tako vješto u polje kukuruza da je samo jedan od 233 putnika hospitaliziran.



Putin je također dodijelio orden Heroj Rusije drugom pilotu aviona, 23-godišnjem Georgiju Murzinu i predao najviše ordenje posadi aviona.



Jučerašnj manevar Jusupova izazvao je poređenja s "Čudom na Hudsonu" iz 2009. godine kada je kapetan Chesley Sullenberger sigurno spustio avion kojim je upravljao na njujoršku rijeku Hudson nakon što su ptice onesposobile jedan od motora, spašavajući živote 155 putnika u letjelici.



- Nisam osjećao nikakv strah. Vidio sam polje ispred sebe i ponadao sam se da bih mogao izvesti prilično sigurno slijetanje. Pokušao sam da smanjim vertikalnu brzinu kako bi avion sletio što je moguće lakše - izjavio je Jusupov novinarima.



Jusupov je pohvalio posadu aviona, koja je uspjela da evakuira putnike. Također je uputio izvinjenje putnicima što nisu doputovali do konačne destinacije - Simferopola na Krimu.



- Želim brzi oporavak svim koji su povrijeđeni i želim da se ne plaše letenja - kazao je.



Udari ptica u avione redovna su pojava širom svijeta, čaki i pored toga što aerodromi šalju signale za rastjerivanje ptica i koriste druge metode da ih udalje od aerodromskih pisti. Manje ptice u motor često uvuku njegove turbine, ali avionski motori nisu dizajnirani da izdrže udarce većeg broja krupnijih ptica, prenosi Associated Press.





(FENA)