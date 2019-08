Palestinski predsjednički portparol Nabil Abu Rudeineh osudio je moguću buduću američku deklaraciju uoči izraelskih izbora u septembru kojom se podržava izraelska aneksija dijelova okupirane Zapadne obale.

Nabil Abu Rudeineh / 24sata.info

Abu Rudeineh je istaknuo da bi svaku proceduru ili odluku koje ugrožavaju palestinska nacionalna prava i rezolucije s međunarodnim legitimitetom trebalo smatrati nelegitimnom.



On je dao te komentare reagujući na medijske izvještaje koji ukazuju da bi izraelski premijer Benjamin Netanyahu mogao zatražiti javnu objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom priznaje izraelski suverenitet nad dijelovima okupirane Zapadne obale.



Abu Rudeineh je upozorio da bi takav potez imao "ozbiljne implikacije", posebno zbog toga što bi uslijedio nakon američkog priznavanja Jerusalema kao izraelske prijestonice, upada jevrejskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aqsa i nove američke pozicije prema pitanju palestinskih izbjeglica.



- Taj korak, ukoliko se poduzme, predstavljao bi igru s vatrom - dodao je on i istakao da su stabilnost i sigurnost nedjeljivi i da se "mir ne može ostvariti po svaku cijenu".



- Taj korak niti bi dao nova prava Izraelu niti bi stvorio lažnu realnost na terenu - kazao je.



Abu Rudeineh je zaključio da će palestinski narod braniti svoja nacionalna prava, istoriju, naslijeđe i sveta mjesta, bez obzira koliko to potrajalo i izrazio je nadu da će pravda i palestinski legitimitet na kraju prevladati, prenosi palestinska novinska agencija Wafa.





(FENA)