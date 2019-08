Većina Britanaca smatra da premijer Boris Johnson mora izvesti Veliku Britaniju iz Europske unije "po svaku cijenu", čak i ako bi to zahtijevalo suspenziju parlamenta, pokazalo je u ponedjeljak ispitivanje javnog mnijenja.

Johnson je obećao izvesti Britaniju iz EU-a najkasnije 31. oktobra, bez obzira na to hoće li ili ne uspjeti do tada osigurati dogovor s Bruxellesom, i uprkos tome što se mnogi članovi parlamenta protive Brexitu bez dogovora.



Ispitivanje javnog mnijenja ComRes, provedeno za list Daily Telegraph, pokazalo je da se 54 posto ispitanih slaže s tvrdnjom: "Boris (Johnson) mora provesti Brexit po svaku cijenu, uključujući, ako je nužno, suspenziju parlamenta, kako bi spriječio članove parlamenta da ga u tome zaustave", prenosi Reuters.



Rezultat je zasnovan na odgovorima od 1.645 ispitanika.



Ista anketa utvrdila je da je podrška Konzervativnoj stranci porasla za 6 postotnih bodova na 31 posto, u usporedbi s 27 posto ispitanika koji su rekli da će podržati opozicionu Laburističku stranku. Taj se rezultat temeljio na 1.783 odgovora.



Taj se rezultat uvelike podudara s drugim anketama koje pokazuju povećanu podršku konzervativcima otkako je Johnson preuzeo dužnost od Theresa May.





(FENA)