Čovjek osumnjičen da je pokušao izvesti napad u norveškoj džamiji u subotu i da je ubio polusestru u odvojenom napadu nije priznao bilo kakav zločin i ne razgovara s istražiteljima, izjavila je u ponedjeljak njegova advokatica.

Foto: Agencije

- On uživa svoje pravo da ne bude ispitivan. On nije priznao nikakav zločin - izjavila je advokatica Unni Fries za Reuters.



Philip Manshaus, 21-godišnji muškarac koji živi u blizini islamskog centra Al-Noor neposredno izvan norveške prijestonice, izražavao je ekstremno desničarske, antiimigrantske stavove prije napada, saopćila je ranije policija.



Očekuje se da suci tokom dana donesu presudu na policijski zahtijev da zvanično bude uhapšen, saopćio je oblasni sud Osla.



Policija nastoji da drži Manshausa u pritvoru pod sumnjom da je počinuo ubistvo, kao i da je prekršio antiteroristički zakon širenjem straha među stanovništvom.



Njega je nadjačao 65-godišnji član osoblja džamije, koji je uspio da mu otme oružje, sprečavajući da bilo ko u vjerskom objektu bude pogođen.



- Tužioci traže da se osumnjičeni drži u punoj izolaciji četiri sedmice, bez ikakvog pristupa vanjskim komunikacijama, posjetiocima ili bilo kakvim medijima - navodi policija u saopćenju.



- Istraga je još u ranoj fazi i osumnjičeni nije davao nikakve izjave policiji - dodaje se u saopćenju.



Ročište neće biti otvoreno za javnost.



Presuda o krivici pod optužbama za kršenje antiterorističkih zakona može povući kaznu do 21 godine zatvora, kao i presuda za ubistvo 17-godišnje polusestre osumnjičenog, sudeći po norveškim pravilima suđenja.



Manshaus se danas pojavio u sudnici s crnim modricama oko očiju i s ranama po licu i vratu, prenosi Reuters.



(FENA)