Najmanje 18 osoba poginulo je, a 14 nestalo usljed udara tajfuna Lekima, na istoku Kine.

Foto: Reuters

Smrtonosna Lekima - deveti tajfun koji je ove godine pogodio provinciju Zhejiang na kineskoj istočnoj obali, doveo je i do pokretanja klizišta rano ujutro, saopćila je China Global Television Network (CGTN), pozivajući se na lokalne vlasti.



Ljudi su smrtno stradali i nestali kada je pokrenuto klizište na području Yongjia, u Zhejiangu.



"Obilna kiša dovela je do pokretanja klizišta na planini, zarobljavajući oko 120 ljudi u selu", rekao je jedan državni službenik.



Naveo je da mještani nisu imali puno vremena za evakuaciju jer je vodostaj rijeke u blizini vrlo brzo porastao, dosežući i do deset metara u roku od deset minuta.



Više od milion ljudi na istoku Kine evakuisano je prije klizišta, navedeno je u izvještajima.



Na sigurna mjesta evakuisane su i 253.000 građana Shanghaija. U Zheiyangu je otkazano 288 letova, a privremeno je zaustavljen željeznički i pomorski saobraćaj.



Pretpostavlja se da će tajfun Lekima napredovati prema sjevernim i zapadnim dijelovima zemlje.



Kineske vlasti izdale su u petak crveno upozorenje za istočni dio zemlje zbog supertajfuna Lekima.





(AA)