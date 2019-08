Najmanje je 13 ljudi u Kini poginulo, a više od milijun ih je prisiljeno napustiti svoje domove zbog udara tajfuna Lekima.

Foto: Screenshot

Šesnaest ljudi je nestalo nakon što je pod udarom oluje došlo do klizanja terena, javili su državni mediji.



Lekima je u ranim jutarnjim satima udario u području Wenlinga.



Oluja je prvo bila kvalificirana kao "supertajfun", no lagano je oslabjela prije udara, dosegnuvši udare vjetra od 187 km/h.



Došlo je do klizanja terena



Do fatalnog klizanja terena došlo je u Wenzhouu, javili su mediji.



Lekima sada prolazi sjevernom pokrajinom Zhejiang i očekuje se da će udariti na Šangaj, grad s oko 20 milijuna stanovnika.



Spasilačke službe bore se spasiti putnike na poplavljenim prometnicama, a pad stabala i prekid električne energije učestale su pojave.



Vlasti su otkazale više od tisuću letova kao i redovite željezničke veze dok se grad priprema za udar oluje.







Ovakva oluja nije viđena godinama



Očekuje se da će dok stigne do Šangaja oluja ponešto oslabjeti, no i dalje postoji visoki rizik od poplava.



Grad je evakuirao oko 250.000 stanovnika, a još 800.000 njih iz pokrajine Zhejiang napustilo je svoje domove.



Procjenjuje se da je oko 2,7 milijuna domova u regiji ostalo bez električne energije zbog jakog vjetra i prekinutih linija, javili su državni mediji, prenosi Hina.



Ovo je deveti tajfun koji pogađa Kinu ove godine, ali ujedno i oluja kakva nije viđena godinama.



Do nje dolazi samo dan nakon potresa magnitude 6 pa stručnjaci upozoravaju da je kombinacija potresa i obilnih kiša povećala rizik od klizanja terena.



(24sata.info)