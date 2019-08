Kritike američkog veleposlanika u Njemačkoj Richarda Grenella da Njemačka malo izdvaja za obranu i njegova prijetnja da će SAD povući svoje snage iz Njemačke u toj su zemlji izazvali živu raspravu.

"Zapravo je uvredljivo smatrati da američki porezni obveznici moraju i dalje plaćati da u Njemačkoj bude stacionirano nešto više od 50.000 Amerikanaca, a Nijemci troše svoj višak na domaće programe", rekao je Grenell za dpa.

Izjave njemačkih zastupnika

Zastupnik Carsten Schneider iz SPD-a ocijenio je danas tu njegovu izjavu "posve neprihvatljivom za saveznike".

Dodao je također da se Njemačku neće ucjenjivati s tim u vezi i da je to što se Washington ponaša poput "napuhanog generala" zastarjelo.

Johann Wadephul, član CDU-a, rekao je da razumije američke kritike. "Njemačka je obećala NATO-u puno veća izdvajanja za obranu", rekao je.

Krajnje lijeva stranka Die Linke pozdravila je američku poruku.

"Njemačka vlada definitivno bi trebala prihvatiti ovu ponudu i razmotriti plan o povlačenju postrojbi s SAD-om", rekao je Dietmar Bartsch, predsjednik zastupničkog kluba stranke.

Predložio je da Amerikanci povuku i svoje nuklearno oružje iz zemlje: "Ako Amerikanci povuku svoje postrojbe, tada bi trebali ponijeti i svoje nuklearno oružje. Odnesite ga kući, naravno, a ne u Poljsku, što bi bila dramatična eskalacija u odnosima s Rusijom."

Trumpova europska turneja

Tijekom posjeta poljskog predsjednika Andrzeja Dude Washingtonu u lipnju predsjednik Trump spomenuo je da bi se američke postrojbe mogle iz Njemačke premjestiti u Poljsku.

Upitan oko Grenellovog komentara Trump je novinarima ispred Bijele kuće kazao da je Poljska "naš veliki, veliki prijatelj" i pohvalio ponudu Varšave da vojnu bazu za američke vojnike izgradi vlastitim novcem.

"Ponudili su financiranje naših vojnika i još puno toga. Tako bi trebalo biti, a ne ovi glupi dogovori sa svim tim zemljama koje nas iskorištavaju", rekao je Trump, ne ulazeći u pojedinosti.

Trump bi potkraj kolovoza trebao posjetiti Europu. Predviđen je posjet Poljskoj, no ne i Njemačkoj.

Trump će 24. kolovoza sudjelovati na sastanku skupine G7 u Biarritzu na francuskoj atlantskoj obali gdje će se sastati s Merkel.

Potom će posjetiti Dansku i Poljsku.

Američki vojnici u Njemačkoj

Njemačka ima najviše američkih vojnika u Europi i najviše u svijetu nakon Japana.

Već se neko vrijeme nagađa da SAD planira smanjiti broj vojnika u Njemačkoj, ali to je službeno zanijekano. Grenell je čak svojedobno najavio povećanje broja vojnika za 1500.

Njemačka je povećala izdvajanja za obranu i do 2024. planira doseći 1,5 posto BDP-a, no to je još daleko od zacrtanog cilja NATO-a od dva posto.

U Njemačkoj je raspoređeno 35.000 američkih vojnika, a za američku vojsku radi još 17.000 američkih i 12.000 njemačkih civila.

