U dijelovima Londona i jugoistočnoj Engleskoj došlo je do nestanka struje, a to je dovelo i do prestanka rada mnogih semafora, saopštile su nadležne službe.

Gradsko saobraćajno preduzeće Londona upozorilo je na Twitteru vozače da budu izuzetno oprezni, javio je Reuters. U prekidu je i željeznički saobraćaj u Londonu i okolini. "Vjerujemo da je do nestanka struje došlo usljed kvara na nacionalnoj električnoj mreži", saopštila je nacionalna elektroprivredna kompanija. ( NN)