Milioni muslimana ovih dana borave u kolijevci islama Mekki, gdje će izvršiti obrede hadža, pete dužnosti svakog muslimana i muslimanke, a posebnu radost kako kažu, u njihova srca ulijevaju mališani koji s roditeljima borave u haremu Kabe.

Foto: AA

Iz njemačkog Kelna ove godine je na hadž doputovao i Bunyamin Yilmaz (31).



Kako je rekao novinaru Anadolu Agency (AA), s njim su na hadžu supruga, majka te jednoipogodišnja kćerka Zeynep.



Izrazio je zahvalnost Uzvišenom Allahu što ga je, kako je rekao, počastio dolaskom u Mekku i hadžom u relativno mladom životnom dobu, a osjećaj susreta s Kabom nije mogao opisati riječima.



"Posmatrati Kabu je nešto posebno. Molim Allaha da to omogući svim muslimanima", kazao je Yilmaz, inače porijeklom iz Konye, iz Turske.



Podsjetio je da ih je najprije bilo strah zbog dolaska s malim djetetom u Mekku, ali da su sada radosni zbog ove odluke i da sve protiče u najboljem redu.



U Mekki boravi i tromjesečna beba Aysenaz Yildirim, koja je inače najmlađa u grupi hadžija iz Turske.



Više od dva miliona hadžija iz svih dijelova svijeta trenutno boravi u Mekki, među kojima i 1.680 hadžija iz Bosne i Hercegovine, kako bi obavili hadž, posljednji od pet stubova islama.



Hadžije ovih dana nastoje da vrijeme do Dana Arefata provedu što je moguće više u molitvama, ibadetu i učenju Kura'ana. Prilika je ovo, također, da hadžije obiđu grad u kojem se rodio i svoju prvu objavu primio posljednji Božiji poslanik Muhammed a.s.





(AA)