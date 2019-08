Američki predsjednik Donald Trump susreo se u srijedu sa žrtvama i spasilačkim službama iz masovnih pucnjava prošlog vikenda u Teksasu i Ohiou, a neki prosvjednici optužili su ga da potiče napetosti protuimigrantskom i rasno nabijenom retorikom.

Donald Trump / 24sata.info

U El Pasu, na granici s Meksikom, Trump je posjetio Sveučilišni medicinski centar gdje se liječe ranjene žrtve nakon što je muškarac koji je na internetu objavio protuimigrantski manifest u subotu ubio 22 ljudi u trgovini Walmart.



Stotine prosvjednika od kojih su neki nosili natpise na kojima je pisalo "Trump je rasist" i "Pošaljite ga nazad", okupilo se pod užarenim suncem u obližnjem parku kako bi osudilo Trumpa i njegovu nazočnost u El Pasu.



Tijekom posjeta ranije u srijedu Daytonu u Ohiou, koji je uglavnom protekao bez nazočnosti javnosti, Trump se susreo sa žrtvama pucnjave u bolnici Miami Valley gdje se liječe ranjeni nakon što je ubijeno devetero ljudi i osumnjičeni napadač rano u nedjelju.



Prosvjednici u blizini bolnice i u središtu Daytona skandirali su "Učini nešto".



Glasnogovornica Bijele kuće Stephanie Grisham je rekla kako su se predsjednik i prva dama Melania Trump susreli s nekoliko žrtava u bolnici te drugima koji su otpušteni i zahvalili medicinskom osoblju na njihovu trudu, prenosi Hina.



"Bio je to topao i divan posjet", rekao je trump na Twitteru. "Izvanredan entuzijazam & dapače ljubav".



Masovna krvoprolića jedno za drugim ponovno su u SAD-u otvorila raspravu o sigurnosti vatrenog oružja.



Odlazeći iz Bijele kuće Trump je rekao kako želi ojačati provjere ljudi koji kupuju vatreno oružje i osigurati da duševno bolesni ljudi nose oružje. Očekuje potporu Kongresa za te dvije mjere, ali ne i za zabranu jurišnih pušaka.



"Mogu vam reći kako trenutno nema političke sklonosti za to", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. "Ali ja ću to svakako iznijeti...Postoji velika sklonost, mislim vrlo jaka sklonost za provjere".



Krvoproliće u El Pasu u kojem prevladavaju Hispanici se istražuje kao zločin iz mržnje i čin domaćeg terorizma, rekle su vlasti. One su navele manifest objavljen na internetu netom prije pucnjave koje pripisuju osumnjičenom napadaču. Savezna policija FBI je rekao da je napadač u Daytonu istraživao nasilne ideologije.



Njegovi politički protivnici demokrati kažu kako je Trumpova protuimigrantska te rasno nabijena retorika na skupovima i na Twitteru učinila dosta da raspiri rasističke i bjelačke nacionalističke osjećaje stvarajući političku klimu pogodnu za nasilje iz mržnje.



Trump je u televizijski prenošenom govoru iz Bijele kuće u ponedjeljak osudio "zlokobne ideologije" i mržnju. Njegovi pristaše kažu kako demokrati neopravdano krive njega za ponašanje kriminalaca.



