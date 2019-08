Britanija je "spremna i voljna" za sporazum o napuštanju Evropske unije ukoliko Bruxelles bude ponovo pregovarao o sporazumu, izjavio je u utorak visoki izvor iz britanske vlade, negirajući da je Brexit bez sporazuma centralni dio plana britanskog premijera Borisa Johnsona.

Boris Johnson / 24sata.info

Johnson, koji je preuzeo premijersku dužnost prije dvije sedmice, zauzeo je oštar stav prema EU, zahtijevajući od bloka da pokaže spremnost na izmjene sporazuma koji je dogovorila njegova prethodnica Theresa May kako bi se osiguralo britansko napuštanje bloka.



Njegovo insistiranje da Britanija intenzivira pripreme za napuštanje bloka bez sporazuma ukoliko Bruxelles odbije da ponovo pregovara, dovelo je do pada vrijednosti funte i navelo je neke poslanike da posumnjaju da je njegov krajnji cilj Brexit bez sporazuma.



U izvještaju u novinama The Guardian navode se riječi diplomata EU kako vjeruju da je Brexit bez sporazuma "središnji scenarij vlade".



Vladin izvor kazao je da nije riječ o tome, ali da EU mora uvidjeti da Johnson ne može ponovo predlagati sporazum koji je britanski parlament odbijao tri puta, što je dovelo do ostavke njegove prethodnice Therese May.



- Mi želimo sporazum. Žalosno je što oni ne žele da pregovaraju s nama - kazao je izvor koji je tražio da ostane anoniman, prenosi Reuters.



(FENA)