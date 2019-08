Prošli mjesec najtopliji je u historiji planete, otkako se provode mjerenja temperatura.

Ilustracija / 24sata.info

Kako prenosi "The Washington Post", vreline koje su zahvatile zapadnu Evropu do sada su nezabilježene. Pariz s čak 43, dijelovi Belgije i Njemačke s blizu 42 stepena, kuhali su se na više od 40 stepeni.



Istovremeno, juli 2019. bio je najtopliji mjesec, od kada se mjeri, na Sjevernom polu. Kako je preneseno, 14. jula na najhladnijem mjestu na planeti izmjereno je plus pet stepeni. U tom periodu s Grenlanda se istopilo čak 197 milijardi tona leda. Time je nivo mora u cijelom svijetu podignut za pet milimetara!



Vreline su dovele do ogromnog broja požara širom svijeta. Oni su uzrokovali dodatno zatopljavanje planete i nova oštećenja ozonskog omotača



Osiguravajuće kuće još nisu izašle s brojkama, ali se već zna da su u pitanju desetine i desetine milijardi dolara.



Novi temperaturni rekord imao je i svoje smiješne strane. Tako je osoblje jednog zoološkog vrta u Belgiji odlučilo lavove osvježiti ledenim kockama u koje je stavilo piletinu iz supermarketa.



U Njemačkoj, pak, donesena je naredba da se na autoputevima uvedu ograničenja brzine. Problem je nastao kada su nasred jedne od tih cesta saobraćajni policajci zaustavili muškarca na motociklu koji je od sve odjeće i opreme na sebi imao samo - kacigu.



Jedna berlinska firma ugasila je svoje usluge naručivanja ugradnje klima-uređaja jer više nije mogla odgovoriti na toliki broj zahtjeva.



U Francuskoj su lokalne vlasti organizirale "mjesta za rashlađivanje", gdje su punom parom služili hladne napitke koje su ljudi konzumirali u hladu koji su proizvodili klima-uređaji.



Aktivisti za zaštitu okoliša, pak, pobunili su se jer su tvrdili da sve više uređaja za rashlađivanje šteti ozonskom omotaču.



Priroda je riješila i taj problem, jer je došlo zahladnjenje.



Meteorolozi upozoravaju da ovolike temperature nisu nikakva anomalija, već su rezultat sistemskih ljudskih grešaka i nemara.



Vreline će se nastaviti u godinama pred nama i rasti. Projekcije su kataklizmične. Stalni rast temperatura dovodi i do razvoja novih, sve opasnijih bolesti i svijet, ako se ništa bitno ubrzo ne promijeni, juri prema Armagedonu.

Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guteres (Gutteres), prenosi "The Washington Post", za naredni mjesec planira sazvati samit svjetskih lidera kako bi ih animirao na odlučnije akcije na smanjenju emisija štetnih plinova i snažnije akcije u suzbijanju ljudskih aktivnosti koje direktno dovode do daljnjeg zatopljavanja Zemlje, prenosi Avaz.



(24sata.info)