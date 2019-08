Vlada Pakistana je reagovala na odluku Indije da ukine specijalni status Kašmiru, kazavši da će zvanični Islamabad "iskoristiti sve mogućnosti kako bi se borili protiv ovakvih nezakonitih poteza."

Imran Khan / 24sata.info

Indijski ministar unutarnjih poslova Amit Shah kazao je u ponedjeljak u parlamentu da je predsjednik potpisao dekret kojim namjerava ukinuti Član 370 indijskog ustava kojim se garantuje posebna autonomija ovoj pokrajini s muslimanskom većinom u himalajskoj regiji.



- Pakistan snažno osuđuje i odbacuje najavljeni čin indijske vlade vezano za okupirane pokrajine Jammu i Kašmir. Te dvije pokrajine su pod okupacijom Indije, a međunarodno su priznate kao sporne teritorije. Ne mogu se raditi jednostrani potezi i očekivati da će to dovesti do promjene statusa. Ovo nikada neće biti prihvatljivo za narod Jammua i Kašmira i Pakistana - navodi se u ponedjeljak saopćenju pakistansog ministarstva vanjskih poslova, prenosi Al Jazeera.



Pakistanski premijer Imran Khan je osudio "neodgovorno, jednostrano i neracionalno ponašanje" Indije u spornoj teritoriji Kašmira, a građansko i vojno vodstvo države upozorava da će ovo dovesti do snažne destabilizacije regije.





(FENA)