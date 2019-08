Države moraju sarađivati da bi zaustavile usamljene napadače, koji se međusobno inspirišu, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom posjete džamiji u Novom Zelandu, gdje je naoružani muškarac ubio desetine ljudi u martu.

Jens Stoltenberg / 24sata.info

Stoltenbergova izjava uslijedila je dok se SAD oporavlja od dvije masovne pucnjave tokom vikenda, u kojima je ubijeno 29 ljudi, a nekoliko desetina povrijeđeno u Texasu i Ohiou.



Ovi događaji izazvali su pozive na pooštravanje kontrole naoružanja i bojazan od obnavljanja bjelačkog nacionalizma i ksenofobične politike.



Stoltenberg je posjetio Christchurch, mjesto gdje je 51 musliman ubijen u napadima na dvije džamije koje je izvršio bijeli supremista.



"Ove napade izvršili su vuci samotnjaci, ali oni su povezani, zato što koriste jedni druge kao inspiraciju i ukazuju jedni na druge u različitim manifestima", rekao je Stoltenberg televiziji TVNZ.



On je dodao da to ukazuje na potrebu borbe protiv terorizma na mnoge različite načine i različitim alatima.



Napadač koji je ubio 20 ljudi u tržnom centru u Texasu izrazio je podršku napadaču iz Krajstčerča u svom manifestu.



Vlasti Novog Zelanda optužile su Australijanca Brentona Tarranta za ubistva poslije napada. On se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.





(24sata.info)