Napadač naoružan puškom jučer je ubio 20 ljudi u Walmartu u El Pasu i ranio ih više od 20 prije nego što je uhapšen, izvijestile su vlasti nakon najnovije američke masovne pucnjave koja je uspaničene kupce natjerala u bijeg.

Foto: Reuters

Mnogi od njih u tom su prometnom dućanu kupovali potrepštine za novu školsku godinu kada ih je zahvatilo nasilje, koje se dogodilo samo šest dana nakon što je naoružani tinejdžer ubio troje ljudi na festivalu hrane u sjevernoj Kaliforniji.



Objavljujući broj poginulih na konferenciji za novinare, teksaški guverner Greg Abbott rekao je da je ovo "jedan od najsmrtonosnijih dana u povijesti Teksasa". To je bila osma najgora masovna pucnjava u modernoj povijesti SAD-a, nakon pucnjave iz 1984. u San Ysidru u kojoj je ubijena 21 osoba.



Osumnjičeni je identificiran kao 21-godišnji bijelac iz teksaškog gradića Allena na području Dallasa, nešto više od 1000 kilometara udaljenog od El Pasa. Upitan u intervjuu za CNN o navodnim osumnjičenikovim uznemirujućim objavama na društvenim mrežama, teksaški državni odvjetnik Ken Paxton rekao je da ga to uopće ne iznenađuje.



- Mislim da bi to moglo pomoći u rasvjetljavanju zašto je to učinio. Još ga ispituju, rekao je Paxton.



Američki predsjednik Donald Trump u twitteru je napisao kako osuđuje pucnjavu u El Pasu i smatra ju kukavičlukom te da se nikada neće moći opravdati ubijanje nevinih ljudi.



Narednik policije El Pasa Robert Gomez rekao je da je osumnjičenik odveden u pritvor bez incidenata.



Televizijska stanica KTSM objavila je na svojim web stranicama dvije fotografije navodeći da je na njima osumnjičenik snimljen sigurnosnim kamerama u trenutku kada je ulazio u Walmart. Slike pokazuju mladog bijelca s naočalama, u vojničkim kaki hlačama i tamnoj majici kratkih rukava kako pokazuje pušku u napadačkom položaju. Čini se da ima slušalice ili štitnike za uši. Reuters nije mogao potvrditi vjerodostojnost tih fotografija.



Sveučilišni medicinski centar El Paso primio je 13 pacijenata, uključujući jednog koji je preminuo, rekao je glasnogovornik bolnice Ryan Mielke CNN-u.



- Neki od pacijenata su na operacijama, dok je stanje drugih stabilno. Dvoje pacijenata bila su djeca. Ona su izvan životne opasnosti i prebačena su u Dječju bolnicu El Paso, rekao je.



Lokalni mediji javljaju da je bio golem odaziv na policijski apel za darivanjem krvi za ranjene. Formirali su se dugački redovi ispred medicinskih centara tako da su neki darivatelji krvi zamoljeni da dođu ponovno u nedjelju.



Višestruke snage za provođenje zakona dojurile su na poprište u Walmart i obližnji trgovački centar Cielo Vista Mall, uključujući lokalnu policiju, državnu policiju, agente domovinske sigurnosti i granične patrole. Walmart je objavio priopćenje u kojem stoji: U šoku smo zbog tragičnih događaja u trgovačkom centru Cielo Vista...Molimo se za žrtve, zajednicu i naše suradnike, kao i za prve koji su reagirali."



Masovne pucnjave česte su u Sjedinjenim Državama. U nedjelju je naoružani tinejdžer otvrorio vatru na gomilu na festivalu hrane u sjevernoj Kaliforniji pri čemu je ubio troje ljudi prije nego što je izvršio samoubistvo.





(24sata.info)