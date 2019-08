Broj mrtvih u stravičnoj pucnjavi u teksaškom tržnom centru popeo se na 20, a objavljeni su i nezvanični detalji o napadaču.

Kako navode američki mediji, riječ je o 21-godišnjaku Patricku Crusiusu iz Dallasa, koji je u tržni centar ušao naoružan puškom AK-47 i sa zaštitnim slušalicama na ušima te ispalio rafal, a sve su snimile nadzorne kamere. On je, ističu, bijelac zadojen ideologijom o supremaciji bijele rase.



U manifestu na zloglasnom forumu "8chan" koji je navodno napisao stoje stavke protiv imigranata, kao i detaljna objašnjenja zašto se protivi miješanim brakovima te zbog čega je za njihovo protjerivanje, a u jednom dijelu prognozira i genocid.



Na društvenim mrežama su pronašli i da je podržavao ideju američkog predsjednika Donalda Trumpa o gradnji zida duž granice s Meksikom. Njegov današnji krvavi pohod navodno je bio inspirisan onim u Christchurchu u Novom Zelandu gdje je Brenton Tarrant u dvije džamije usmrtio više od 50 ljudi.



Među njegovim žrtvama ima najmanje četvero djece, a broj povrijeđenih dostigao je 40.



Do ove pucnjave je došlo u subotu ujutro na području trgovačkog centra Cielo Vista u Texasu u blizini granice s Meksikom, a u izvještajima se također navodi da je do pucnjave došlo i u susjednom Walmartu.



Prema prvim izvještajima bile su privedene tri osobe, da bi policijski narednik Robert Gomez kasnije saopštio da je jedan muškarac lišen slobode te da se vjeruje kako je djelovao sam.



Iz policije su kazali da je pucnjava okončana, ali da i dalje ne mogu potvrditi da je područje sigurno.



Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na Twitteru napisavši da su vijesti o masovnoj pucnjavi u El Pasu "jako loša i da je puno ubijenih".





