Papa Franjo rekao je da je pogrešno islam poistovjetiti s nasiljem te da su društvena nepravda i idolatrija novca među glavnim uzrocima terorizma, prenosi Hina.

“Mislim da nije pošteno poistovjetiti islam s nasiljem”, rekao je novinarima u zrakoplovu na povratku u Rim nakon petodnevnog boravka u Poljskoj. “To nije pošteno i nije istina”.



Franjo je odgovorio na pitanje o napadu na crkvu na zapadu Francuske 26. jula i ubistvu 85-godišnjeg katoličkog svećenika kojemu su napadači prerezali grkljan. Za napad je odgovornost preuzeo IS.



“Mislim da u gotovo svim religijama uvijek postoje male fundamentalističke skupine”, rekao je Papa te dodao: “Mi ih imamo”, referirajući se na katoličanstvo.



“Ne volim govoriti o islamističkom nasilju jer svaki dan kad pogledam novine vidim nasilje ovdje u Italiji – neko ubije svoju djevojku, neko ubije svoju svekrvu. To su počinili kršteni katolici”, rekao je.



“Ako govorim o islamističkom nasilju, moram govoriti o katoličkom nasilju. Nisu svi muslimani nasilni”, rekao je.



Kazao je da postoje razni uzroci terorizma.



“Znam da je opasno reći, ali terorizam raste ondje gdje nema drugih opcija i gdje je novac Bog i gdje je novac a ne osoba, u središtu svjetske ekonomije”, rekao je Papa.



“To je prvi oblik terorizma. To je temeljni terorizam protiv cijeloga čovječanstva. O tome treba govoriti”, kazao je papa Franjo.





