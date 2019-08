Američki ministar odbrane Mark Esper izjavio je u subotu da se zalaže za razmještanje projektila srednjeg dometa u Aziji u relativno skorije vrijeme, dan nakon što su se Sjedinjene Države povukle iz istorijskog sporazuma o kontroli naoružanja.

Mark Esper / 24sata.info

- Da, volio bih to - izjavio je Esper, odgovarajući na pitanje da li razmatra razmještanje takvih projektila u Aziji.



- Volio bih da se to obavi u nekoliko mjeseci, ali stvari idu sporije nego što očekujete - izjavio je on novinarima koji su putovali s njim u Sydney, odgovarajući na pitanje o vremenskom okviru za razmještaj tih raketa.



Sjedinjene Države u petak su i zvanično napustile Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) s Rusijom, nakon što su navele da je Rusija prekršila sporazum, što Kremlj negira, prenosi Reuters.





(FENA)