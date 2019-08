Većina vlada članica Europske unije podržala je u petak Bugarku Kristalinu Georgievu kao svoju kandidatkinju za čelnicu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Foto: 24sata.info

Georgieva je u drugom krugu, nakon više od 12 sati razgovora i podjela među vladama Unije, dobila glasove 56 posto članica koje predstavljaju 57 posto stanovništva.



Francuski ministar gospodarstva Bruno Le Maire je u petak navečer je rekao da je Europska unija nominirala Georgijevu za čelnicu MMF-a, izvijestila je agencija dpa.



Kandidatima je za imenovanje trebalo 55 posto glasova 28 članica EU-a koji predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva Unije no jedini preostali protukandidat Georgievoj, Nizozemac Jeroen Dijsselbloem, je nakon drugog kruga glasovanja prihvatio rezultat i čestitao Georgijevoj na Twitteru poželjevši joj "uspjeh". Ostali kandidati su se ranije povukli.



Kandidature za čelnika Međunarodnog monetarnog fonda, čije je sjedište u Washingtonu, mogu se podnijeti do 6. rujna a 24-ročlani Izvršni odbor MMF-a, koji donosi konačnu odluku, rekao je da se nada izpor zaključiti do 4. listopada.



Izbor Georgieve na čelo MMF-a je gotovo siguran jer ta funkcija tradicionalno pripada Europi a čelno mjesto Svjetske banke Sjedinjenim Državama. To nepisano pravilo nedavno su pokušale osporiti druge zemlje no veću težinu u toj instituciji imaju glasovi bogatijih zemalja jer daju veći doprinos fondu.



"Gospođa Georgieva je dobila 56 posto glasova zemalja koje predstavljaju 57 posto stanovništva EU-a a Dijsselbloem je dobio 44 posto glasova zemalja koje čine 43 posto stanovništva", rekao je neimenovani izvor agencije AFP i najavio da će ministri financija u telefonskoj konferenciji razmotriti rezultate glasovanja.



Georgijeva bi trebala prevladati još jednu prepreku - dobnu granicu. Formalno čelnik MMF-a kako bi bio izabran ne smije imati više od 65 godina a Georgieva u kolovozu puni 66. Izvor agencije dpa iz EU-a je, međutim, rekao da se SAD slaže s promjenom tog pravila te stoga izbor Georgieve ne bi trebao doći u pitanje.



Bivša čelnica MMF-a Francuskinja Christine Lagarde podnijela je ostavku u srpnju nakon što su je čelnici EU-a izabrali za nasljednicu Marija Draghija na mjestu predsjednika Europske središnje banke.



Kandidati su bili Jeroen Dijsselbloem koji je vodio euroskupinu, španjolska ministrica gospodarstva Nadia Calvino, guverner finske narodne banke Olli Rehn i Bugarka Kristalina Georgieva, bivša povjerenica za proračun Europske komisije i sadašnja visoka dužnosnica Svjetske banke.



Europske su vlade podijeljene te sjeverne članice EU-a podržavaju Dijsselbloema ili Rehna, južne Calvino a istočne Georgievu, kazao je jedan europski dužnosnik.





(Hina)