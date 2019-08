Bivši potpredsjednik Joe Biden našao se pod napadom ostalih demokratskih kandidata za stranačku nominaciju na predsjedničkim izborima u 2020. u televizijskoj debati održanoj u srijedu navečer.

Foto: 24sata.info

Favorit za stranačku nominaciju, Biden, sudjelovao je u televizijskoj debati s devet ostalih predsjedničkih kandidata tokom koje je zabilježeno nekoliko žestokih razmjena mišljenja o zdravstvenoj zaštiti i o pitanju američke granice s Meksikom.



Senatorica Kamala Harris ponovo je kritikovala Bidenove stavove prema rasnom pitanju, nakon što je to učinila u posljednjoj debati održanoj u junu.



Ona je, međutim, bila prinuđena da brani svoje akcije protiv korisnika droga u vrijeme dok je bila tužiteljica u Kaliforniji.



- Ona je stavila više od 1.500 ljudi u zatvor zbog prekršaja s korištenjem marihuane, i potom se nasmijala kada je bila upitana da li je ikada pušila marihuanu - izjavila je kongresnica Tulsi Gabbard.



Sve oči bile su uprte u Bidena i Harris kada su se našli na bini, kao što se desilo i u junu.



Iako je Biden kritikovan da je bio nepripremljen za prošlu debatu u junu, on je izgledao bolje pripremljen u debati održanoj u srijedu navečer.



To je bila druga od dvije noći debata među Demokratima koji se natječu za stranačku nominaciju za predsjedničke izbore, koja će biti objavljena narednog jula na stranačkoj konvenciji.



Tokom debate u utorak navečer, dvoje liberalnih senatora Bernie Sanders i Elizabeth Warren branili su svoju politiku na polju zdravstvene zaštite i školarina za univerzitet, suočeni s kritikama ostalih kandidata koji su više naklonjeni centru.



Predsjednički izbori održat će se u novembru 2020.





(FENA)