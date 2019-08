Sjedinjene Države su u srijedu uvele sankcije iranskom ministru vanjskih poslova Mohammadu Javadu Zarifu, čime su bitno potkopale izglede za diplomatske razgovore u trenutku povećanja napetosti između dvije zemlje.

Javad Zarif / 24sata.info

"Javad Zarif provodi bezobziran plan iranskog Vrhovnog vođe i glavni je glasnogovornik režima u svijetu. SAD šalje jasnu poruku iranskom režimu da se njegovi nedavni postupci potpuno neprihvatljivi", napisao je američki ministar finansija Steve Mnuchin.



Sankcije Zarifu znače da će mu biti blokirana sva imovina i poslovanje u SAD-u no iranski ministar je poručio da ih ionako nema te zahvalio što ga SAD smatra "tako velikom prijetnjom svojim planovima", prenosi Reuters.



Zarif je živio u Sjedinjenim Državama, od svoje 17 godine, kao student međunarodnih odnosa u San Franciscu i Denveru, a nakon toga kao diplomat pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, gdje je bio iranski ambasador od 2002. do 2007. godine.





(FENA)