Bivši kineski premijer Li Peng, omražen među mnogima zbog svoje uloge u gušenju demokratskog pokreta na trgu Tienanmen, ali hvaljen u državnim medijima kao "izvanredni socijalistički revolucionar", kremiran je u Pekingu u ponedjeljak.

Nacionalne zastave spuštene su na pola koplja u brojnim dijelovima Pekinga, uključujući Tienanmen, Veliku dvoranu naroda i zgradu ministarstva vanjskih poslova, kao i u pokrajinskim prijestonicama, lokalnim zajednicama i poluautonomnim teritorijama Hong Kong i Makau.

Prijatelji i bivši saradnici fotografirani su kako obilaze Lijev dom u zapadnom Pekingu kako bi mu odali počast.

Noseći crninu, njegova supruga i troje djece - među kojima je njegov najstariji sin i ministar saobraćaja Li Xiaopeng - stajali su u redu kako bi se zahvalili onima koji su izrazili sučešće.

Kineska državna novinska agencija Xinhua opisala je Lija kao "iskušanog i testiranog komunističkog borca i izvanrednog socijalističkog revolucionara".

On je obavljao premijersku dužnost od 1987 do 1998. godine i bio je predsjedavajući Kineskog narodnog kongresa, državnog parlamenta, od 1998 do 2003.

Li je, međutim, najpoznatiji po uvođenju vanrednog stanja na nacionalnoj televiziji nekoliko dana prije nego što su 4. juna 1989. godine tenkovi i vojnici Narodne oslobodilačke vojske ugušili prodemokratske proteste pod studentskim vodstvom koji su bili usmjereni na trg Tiananmen.

U zvaničnim pomenima, državni mediji hvalili su njegovu ulogu u odlučnom djelovanju na okončanju "političkih previranja" u 1989.

U reakciji na naslovnoj stranici, zvanične novine China Daily navele su prošle srijede da Li "poduzeo odlučne korake ka okončanju previranja, kontrarevolucionarne pobune i stabiliziranju unutrašnje situacije, i igrao je značajnu ulogu u velikoj borbi za budućnost i sudbinu (Komunističke) Partije i države", prenosi AFP.

(FENA)