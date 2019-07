Blizu milion hodočasnika je došlo u Saudijsku Arabiju iz inostranstva radi učešća u ovogodišnjim obredima hadža, saopćili su lokalni mediji.

Naveli su da je do sada u Saudijsku Arabiju stiglo 926.726 budućih hadžija. Od tog broja, više od 881.000 stiglo je avionima.



Prošle godine, više od 2,3 miliona muslimana posjetilo je Saudijsku Arabiju da bi obavilo hadž.



Hodočastiti Mekku i obaviti hadž bar jednom u životu dužan je svaki punoljetan musliman.



Obred hadža se odvija svake godine, u periodu od 8. do 12. Zul-hidždžea, posljednjeg mjeseca lunarne godine. S obzirom na to da se na hodočašću u Mekki svake godine skupljaju muslimani sa svih strana svijeta, hadž predstavlja jedan od najbrojnijih skupova na svijetu.



