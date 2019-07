Evropski parlament u srijedu je upozorio novog britanskog konzervativnog čelnika Borisa Johnsona, koji je danas i zvanično postao britanski premijer, da ne računa na bilo kakvo pokretanje novih pregovora o sporazumu o Brexitu koji je njegova prethodnica Theresa May dogovorila s EU.

Boris Johnson / 24sata.info

Poslanička grupa Evropskog parlamenta koja se bavi Brexitom navodi u saopćenju da su izjave koje je davao Johnson tokom kampanje da predvodi Konzervativnu stranku "značajno povećale rizik neprimjerenog britanskog odlaska".



Poslanici dodaju da će napuštanje bloka bez sporazuma "ekonomski biti veoma štetno, čak i slučaju da ta šteta ne bude ravnomjerno nanijete objema stranama".



Grupa vodećih poslanika zaduženih za Brexit održala je telekonferenciju dan nakon što je Johnson pobijedio u utrci za nasljednika May.



Johnson je izjavio da će izvesti Britaniju iz EU do planiranog datuma napuštanja 31. oktobra "ma šta se desilo", prenosi Associated Press.





(FENA)